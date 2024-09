Pobudniki referenduma: O prireditvah v Tivoliju mora odločati stroka

Ljubljana, 3. septembra - Pobudniki zbiranja podpisov za razpis naknadnega občinskega referenduma o noveli odloka o Krajinskem parku Tivoli, Rožnik in Šišenski hrib so se danes aktivno vključili v zbiranje podpisov. Na novinarski konferenci so poudarili, da v Tivoliju ne želijo preprečiti prireditev, menijo pa, da mora o njihovem obsegu in poteku presoditi stroka.