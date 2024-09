Za mednarodne študente tudi letos posebno okence na UE Ljubljana

Ljubljana, 3. septembra - Na ljubljanski upravni enoti bodo za mednarodne študente ljubljanske univerze od 24. septembra do 11. oktobra odprli posebno okence za pridobivanje študentskega dovoljenja za prebivanje. To bo odprto od ponedeljka do srede od 10. do 14. ure in v petek od 9. do 12. ure, predhodno naročanje ni potrebno, so sporočili z Upravne enote (UE) Ljubljana.