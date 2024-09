Telekom Slovenija uvaja enotno telefonsko številko za pametne telefone in ure

Ljubljana, 3. septembra - Pri telekomunikacijskem operaterju Telekomu Slovenija so se v luči vedno večje uporabe nosljivih naprav, kot so pametne ure, odločili za uvedbo enotne telefonske številke. Ne glede na to, kje bo uporabnik imel mobilni telefon, bo lahko klice izvajal prek pametne ure oz. druge mobilne naprave, so pojasnili pri Telekomu Slovenija.