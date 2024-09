V Novi Gorici ob 110-letnici Čebelarskega društva tudi ogromna kranjska sivka

Idrija, 3. septembra - Čebelarsko društvo Nova Gorica ob 110. obletnici ustanovitve pripravlja praznovanje, ki bo v soboto. Kot so povedali na današnji novinarski konferenci, so ob tem izdali zbornik ter pripravili razstavo fotografij Franca Šivica v avli občinske stavbe in velike makete kranjske sivke.