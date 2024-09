Na evropske nakupovalne police prihaja veganska Nutella

Rim, 3. septembra - Italijanski proizvajalec čokolade Ferrero je napovedal, da bo od srede del njegove ponudbe tudi veganska različica priljubljenega lešnikovega namaza Nutella. Ta bo na voljo v Italiji, Franciji in Belgiji. V družbi so pojasnili, da so se za ta korak odločili zaradi spreminjajočih se okusov potrošnikov.