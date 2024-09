V Sloveniji začeli testiranje krvi krvodajalcev na prisotnost virusa Zahodnega Nila

Ljubljana, 3. septembra - Transfuzijska služba je v skladu z veljavnim pravilnikom o obveznem testiranju krvi in komponent krvi uvedla presejalno testiranje vseh krvodajalcev na prisotnost virusa Zahodnega Nila za območje celotne Slovenije. Za to so se odločili zaradi prijave primera okužbe pri ljudeh v Sloveniji, so danes sporočili iz Zavoda RS za transfuzijsko medicino.