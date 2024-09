Burgerjevo Opazovanje bo tekmovalo na festivalu v Miskolcu na Madžarskem

Ljubljana, 3. septembra - Celovečerni film Opazovanje režiserja Janeza Burgerja se je uvrstil v uradni tekmovalni program Vzhodna Evropa na letošnjem 20. mednarodnem filmskem festivalu v Miskolcu na Madžarskem, so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC). V konkurenci osmih filmov ga bodo prikazali v petek in soboto. Festival bo potekal med 6. in 14. septembrom.