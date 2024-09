A1 toži Telekom Slovenije za 33,7 milijona evrov

Ljubljana, 3. septembra - Podjetje A1 Slovenija je konec julija na ljubljanskem okrožnem sodišču vložilo tožbo zoper Telekom Slovenije v višini 33,7 milijona evrov. Kot so v današnjem sporočilu pojasnili v A1, so se za to odločili zaradi škode, ki naj bi nastala zaradi domnevne zlorabe prevladujočega položaja Telekoma pri ponujanju veleprodajnih storitev na fiksnem delu.