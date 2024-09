Skupina Sij s Kolektorjevim sistemom do večje energetske učinkovitosti

Ljubljana, 3. septembra - Skupina Sij - Slovenska industrija jekla namerava specifične emisije do leta 2030 glede na referenčno leto 2020 zmanjšati za 51 odstotkov. V ta namen so s podjetjem Kolektor sETup podpisali pogodbo za vzpostavitev informacijskega sistema za spremljanje porabe električne energije, optimizacijo odjema in stroška električne energije ter omrežnine.