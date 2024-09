Panel BSF: EU po volitvah pred še večjimi izzivi kot doslej

Bled, 3. septembra - EU bo v novem mandatu pred še večjimi izzivi, kot je bila doslej, so se strinjali udeleženci panela z naslovom EU po volitvah - deluje ali hodi v spanju? Med glavnimi so izpostavili širitev, konkurenčnost, obrambo, tehnološko prevlado ZDA in Kitajske ter poudarili, da EU potrebuje močne voditelje, če želi biti kos vsem izzivom.