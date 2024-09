V NSi razočarani nad vladnim predlogom davčnih sprememb

Ljubljana, 3. septembra - V NSi so po besedah poslanca Jerneja Vrtovca razočarani nad vladnim predlogom davčnih sprememb. "Po dveh letih in treh mesecih te vlade smo prišli od velikih obljub do popolnega niča," je dejal in dodal, da se je obremenitev dela, namesto da bi se ga razbremenilo, dvignila za kar nekaj odstotnih točk.