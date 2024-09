Kmetijski ministri o izzivih mediteranskih držav zaradi suše in pomanjkanja vode

Larnaka, 3. septembra - Kmetijski ministri devetih sredozemskih držav članic EU so na Cipru razpravljali o izzivih, s katerimi se zaradi suše in pomanjkanja vode soočajo njihove države. Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Mateja Čalušić je izpostavila, da sta pri naslavljanju težav pomembna celostni pristop in tesno sodelovanje, so sporočili z ministrstva.