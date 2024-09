TVS: V trboveljski bolnišnici zaradi pomanjkanja osebja začasno zaprli dva oddelka

Trbovlje, 3. septembra - V Splošni bolnišnici Trbovlje so zaradi pomanjkanja osebja v ponedeljek začasno zaprli dva oddelka, in sicer pediatrični in porodni oddelek. Oba oddelka bosta zaprta do konca tega tedna, v ponedeljek pa naj bi začela ponovno nemoteno delovati, je poročala Televizija Slovenija (TVS).