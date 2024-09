Minister Boštjančič s podpredsednikom EBRD Bowmanom o sodelovanju Slovenije in EBRD

Bled, 3. septembra - Minister za finance Klemen Boštjančič se je danes sestal s podpredsednikom Evropske banke za obnovo in razvoj (EBRD) Markom Bowmanom. Glavni temi srečanja sta bili uspešno sodelovanje med Slovenijo in EBRD ter ministrova vloga kot predsedujočega svetu guvernerjev EBRD, so sporočili s finančnega ministrstva.