V Placu ob drugi obletnici na pristojne institucije naslovili več zahtev

Ljubljana, 3. septembra - Participativna ljubljanska avtonomna cona (Plac) praznuje drugo obletnico javnega odprtja. Uporabniki in uporabnice so ob obletnici zatrdili, da bo Plac še naprej deloval v obliki, kot je do sedaj ter se predvsem zavzemal za več podobnih prostorov in vključeval v širše politične boje. Ob tem so na pristojne institucije naslovili več zahtev.