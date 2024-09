V poletnem roku 5,85 milijarde za prestope nogometašev

Zürich, 3. septembra - Mednarodna nogometna zveza (Fifa) vsako leto analizira prestope v mednarodnem nogometu. Klubi so poletje za prestope igralcev v mednarodnem nogometu porabili približno 5,85 milijarde evrov, je objavila Fifa v svoji analizi za obdobje od 1. junija do 2. septembra. Ob tem so letos pri Fifi zabeležili rekordno število prestopov.