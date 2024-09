Združenje industrije pijač proti dvigu DDV na sladke pijače z dodanim sladkorjem

Ljubljana, 3. septembra - Združenje industrije pijač pri Zbornici kmetijskih in živilskih podjetij GZS nasprotuje predlogu, po katerem bi DDV za sladke pijače z dodanim sladkorjem ali sladili ter energijske pijače dvignili z 9,5 na 22 odstotkov. "Predlog je nesprejemljiv in škodljiv za gospodarstvo in potrošnike," so zapisali in pozvali k njegovemu umiku.