V Gazi v dveh dneh proti otroški paralizi cepili 161.000 otrok

Gaza, 3. septembra - V Gazi se nadaljuje cepljenje proti otroški paralizi, ki se je začelo v nedeljo. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) so v prvih dveh dneh kampanje cepili že več kot 161.000 otrok, mlajših od deset let, kar je več, kot so sprva načrtovali. Izziv pri tem ostaja doseči resnično vse otroke, opozarja WHO.