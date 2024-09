Mladi z avtizmom v Idriji krepili socialne veščine

Idrija, 3. septembra - Mladi z avtizmom iz Slovenije in tujine so se konec avgusta v Idriji družili v okviru mednarodne izmenjave. Skupno 30 oseb z avtizmom se je s spremljevalci lahko udeležilo različnih delavnic in tako krepilo socialne veščine, so v sporočilu za javnost zapisali organizatorji iz Zavoda Modri december.