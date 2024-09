Učenci OŠ Ane Gale Sevnica pouk začeli v novi šoli

Sevnica, 3. septembra - V občini Sevnica so poleti zaključili gradnjo nove šole za otroke s posebnimi potrebami. Učenke in učenci OŠ Ane Gale Sevnica so tako v ponedeljek pouk lahko že začeli v novih prostorih. Nova šola bo omogočila izvedbo prilagojenih programov na najvišji strokovni ravni, so sporočili iz občine.