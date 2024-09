V kampih na Obali ob začetku poletja slabši obisk, ob Kolpi s sezono zadovoljni

pripravila Aleš Kocjan in Vesna Pušnik Brezovnik

Piran/Rečica ob Savinji/Metlika, 6. septembra - Kampi po Sloveniji so letošnje poletje beležili različno obiskanost. Medtem ko je bil obisk kampov na Obali junija in julija nekoliko slabši kot lani, naj bi bil avgusta že boljši. S poletnim obiskom so zadovoljni v kampih ob Kolpi, pa denimo tudi v Kampu Menina, ki ga je močno prizadela lanska ujma.