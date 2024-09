Ljubljana, 3. septembra - Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste so zastoji na dolenjski avtocesti od Šmarja Sap proti Ljubljani, na južni ljubljanski obvoznici pred Rudnikom proti Kozarjam, na zahodni ljubljanski obvoznici od Kosez in naprej po primorski avtocesti iz Ljubljane proti Brezovici ter na cesti Lesce-Bled in Šmarje-Koper, pred Koprom.