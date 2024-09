Panel o spravi na BSF tudi o izraelsko-palestinskem konfliktu

Bled, 3. septembra - Udeleženci panela v okviru Blejskega strateškega foruma z naslovom Sprava: Učenje iz preteklosti za pravičnejšo prihodnost so danes govorili o procesu sprave v kontekstu več preteklih in trenutnih konfliktov, vključno s Palestino in Izraelom. Izpostavili so pomen diplomacije in dialoga, odgovornosti in soočanja s preteklostjo.