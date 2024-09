Ljubljanska borza: SBI TOP dopoldne v plusu

Ljubljana, 3. septembra - Indeks SBI TOP je v dopoldanskem delu trgovanja na Ljubljanski borzi pridobil 0,29 odstotka. V prvi kotaciji se najbolj dražijo delnice Cinkarne Celje, vlagateljem pa so najbolj zanimive delnice Krke in NLB. Skupno so z njimi doslej opravili za dobrih 300.000 evrov poslov.