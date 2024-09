S projektom Klikni: Naroči se na EU do predlogov mladih o Evropi prihodnosti

Ljubljana, 3. septembra - Mreža MaMa je v evropskem volilnem letu v sodelovanju z mladinskimi centri izvedla projekt Klikni: Naroči se na EU. Tekom projekta so med mladimi v razpravi prepoznali in zbrali več predlogov o tem, v kakšni družbi želijo živeti. Te so poslali na pristojna ministrstva in več organizacij. Večina se jih je odzvala, a nihče od evropskih poslancev.