Julardžija k Muri, brata Jurić v koprskem dresu

Murska Sobota/Koper, 3. septembra - Pri slovenskem nogometnem prvoligašu Muri so sporočili, da je črno-bele okrepil hrvaški nogometaš Edin Julardžija. Pri Kopru pa so pred koncem prestopnega roka poskrbeli za novi okrepitvi v napadu. Kot so danes sporočili iz tabora kanarčkov, sta novi okrepitvi brata hrvaško-bosanskih korenin z avstralskim potnim listom, Deni in Tomi Jurić.