V razpravi na BSF tudi o možnih posledicah volitev v ZDA za odnose z Evropo

Bled, 3. septembra - Letošnje predsedniške volitve v ZDA bodo pomembno vplivale na odnose med Washingtonom in Evropo, ki se mora pripraviti na različne posledice glede na to, ali bo zmagal republikanec Donald Trump ali demokratka Kamala Harris, so menili sodelujoči v današnji razpravi Pax Americana na Blejskem strateškem forumu (BSF).