Na BSF izpostavili pomen podatkov za oblikovanje prihodnosti turističnega sektorja

Bled, 3. septembra - Prihodnosti turizma ne bodo oblikovali tisti, ki sledijo trendom, temveč tisti, ki bodo izkoristili moč podatkov, je na turističnem panelu v sklopu Blejskega strateškega foruma (BSF) poudarila direktorica STO Maja Pak Olaj. Govorci so se strinjali, da bodo podatki ključni za razvoj panoge, opozorili pa so, da morajo biti zanesljivi in dostopni.