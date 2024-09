Center Iris novo šolsko leto začel v nadomestnih prostorih, novogradnjo pričakujejo leta 2027

Ljubljana, 3. septembra - V Centru za izobraževanje, rehabilitacijo, inkluzijo in svetovanje za slepe in slabovidne (IRIS) Ljubljana so novo šolsko leto začeli v nadomestnih prostorih na Tobačni, kamor so se preselili iz dotrajane stavbe na Langusovi. To bodo porušili in zgradili novo, po napovedih pristojnega ministrstva se bo pouk v njej začel 1. septembra 2027.