Inštitut 8. marec predstavil aktivnosti za javno in brezplačno šolstvo

Ljubljana, 3. septembra - Inštitut 8. marec pripravlja predlog zakona, s katerim bi v šolah zagotovili brezplačne učbenike in delovne zvezke, so povedali na novinarski konferenci. Poleg tega so Zagovorniku načela enakosti predlagali, naj preuči, ali ministrstvo za izobraževanje učence diskriminira s tem, ko jim ne zagotavlja povsem brezplačnih dnevov dejavnosti.