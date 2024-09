Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Pariz/Frankfurt, 3. septembra - Indeksi na evropskih borzah na začetku današnjega trgovanja malenkost pridobivajo. Vlagatelji so nekoliko previdni in v pričakovanju novih objav, ki bi lahko usmerile trge, med drugim čakajo na petkovo objavo podatkov o zaposlovanju in stopnji brezposelnosti v avgustu v ZDA. Vrednost evra je v primerjavi z dolarjem stabilna.