V Radovljici se spominjajo 140. obletnice rojstva dramatika Jakoba Špicarja

Radovljica, 3. septembra - Ob 140. obletnici rojstva enega najbolj plodovitih slovenskih dramatikov in gledališčnikov Jakoba Špicarja so v Knjižnici Antona Tomaža Linharta Radovljica pripravili razstavi o njegovem življenju in delu. Uradno ju bodo odprli drevi ob 19. uri, ko bodo predstavili tudi novo knjigo o Špicarju.