Ob filmskem festivalu v Benetkah tudi razstava o Marcellu Mastroianniju

Benetke, 4. septembra - Ob pravkar potekajočem filmskem festivalu v Benetkah so postavili tudi razstavo, posvečeno igralcu Marcellu Mastroianniju. Več kot 100 črno-belih fotografij "najbolj drznega italijanskega moškega" so pripravili ob praznovanju 100. obletnice igralčevega rojstva, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Na ogled bo do 9. januarja 2025.