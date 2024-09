Dnevnik o blejskem strateškem forumu (3. 9.)

Ljubljana, 3. septembra - Aleš Gaube v komentarju Vzporedni svetovi političnih preobrazb piše o blejskem strateškem forumu in izzivi sodobnega časa. Avtor meni, da so vprašanja, kako preseči vzporedne svetove različnih realnosti, ki so svet pripeljali do največjega števila konfliktov in pregnanih v novejši dobi, na tokratnem blejskem forumu več kot prava tema.