Sinnerju živčna vojna na OP ZDA, naprej tudi Swiatek

New York, 3. septembra - Prvi favorit teniškega odprtega prvenstva ZDA Jannik Sinner je z močnimi živci prestal prvi pravi preizkus in se v New Yorku uvrstil v četrtfinale. Prvi igralec sveta je s 7:6, 7:6 in 6:1 premagal Američana Tommyja Paula in ostal miren tudi v razgretem večernem ozračju. Tudi med ženskami je napredovala prva nosilka Iga Swiatek.