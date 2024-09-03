Izidi teniškega OP ZDA (1)
Ljubljana, 3. septembra - Izidi teniškega odprtega prvenstva ZDA (1).
* Izidi, OP ZDA, grand slam (67,65 milijona evrov):
- ženske, osmina finala:
Iga Swiatek (Pol/1) - Ljudmila Samsonova (Rus/16) 6:4, 6:1;
Jessica Pegula (ZDA/6) - Diana Šnajder (Rus/18) 6:4, 6:2;
Beatriz Haddad Maia (Bra/22) - Caroline Wozniacki (Dan) 6:2, 3:6, 6:3;
Karolina Muchova (Češ) - Jasmine Paolini (Ita/5) 6:3, 6:3;
- moški, osmina finala:
Jannik Sinner (Ita/1) - Tommy Paul (ZDA/14) 7:6 (3), 7:6 (5), 6:1;
Jack Draper (VBr/25) - Tomaš Machač (Češ) 6:3, 6:1, 6:2;
Danil Medvedjev (Rus/5) - Nuno Borges (Por) 6:0, 6:1, 6:3.
Alex De Minaur (Avs/10) - Jordan Thompson (Avs) 6:0, 3:6, 6:3, 7:5.