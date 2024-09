Lahko delo za Medvedjeva, v četrtfinale tudi Pegula in Muchova

New York, 2. septembra - Po današnjih dvobojih osmine finala so znani novi udeleženci četrtfinala na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Peti nosilec Rus Danil Medvedjev je Portugalcu Nunu Borgesu oddal zgolj štiri igre, nadaljevanje si je zagotovil tudi Britanec Jack Draper. V četrtfinale sta napredovali Čehinja Karolina Muchova in Američanka Jessica Pegula.