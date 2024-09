Večer o protestih na Blejskem strateškem forumu (3. 9.)

Maribor, 2. septembra - Boris Jaušovec v komentarju Ker je prišla na Bled ... piše o protestih na Blejskem strateškem forumu in nasprotovanju povabilu nekdanji izraelski premierki Cipi Livni na forum, ki se je začel danes. Avtor meni, da so akterji na današnji "paradni letni prireditvi slovenske diplomacije" demonstrirali različne in ločene svetove, v katerih živijo.