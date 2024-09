ZDA zasegle letalo venezuelskega predsednika Madura

Washington, 2. septembra - ZDA so danes sporočile, da so zaradi kršitve ameriških sankcij zasegle letalo venezuelskega predsednika Nicolasa Madura. Letalo je bilo nezakonito izvoženo iz ZDA, je sporočilo ameriško ministrstvo za pravosodje in dodalo, da je bilo zaseženo v Dominikanski republiki, nato pa so ga prepeljali na Florido, poročajo tuje tiskovne agencije.