Panelisti na Bledu o premagovanju svetovne negotovosti v gospodarstvu

Bled, 2. septembra - V svetu smo priča nenehnemu prepletanju ne samo geopolitike, ampak tudi geoekonomije, je ob začetku panela o premagovanju svetovne negotovosti na Blejskem strateškem forumu dejal gospodarski minister Matjaž Han. Panelisti, med njimi tudi finančni minister Klemen Boštjančič, so razpravljali o motnjah in obetih v trgovini, gospodarstvu in industriji.