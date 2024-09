Finance o mladih ob začetku šolskega leta (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Vasilij Krivec v komentarju Kurja polt na SVŠGUGL piše o otrocih in mladih, ki so danes po poletnih počitnicah spet vstopili v šole. Avtor se spominja svojih šolskih dni in se šolarjem in dijakom globoko priklanja, saj meni, da oni niso le prihodnost, temveč naprej na svoj način poganjajo svet, medtem ko starejša generacija obtiči ter jih obsoja.