Revizorji EU: Zamude pri izplačilu sredstev ogrožajo cilje okrevanja po pandemiji

Luxembourg, 2. septembra - V prvih treh letih uporabe mehanizma EU za okrevanje in odpornost s 724 milijard evrov je prišlo do zamud pri izplačevanju sredstev in izvajanju projektov. To je ogrozilo dosego ciljev pomoči državam EU pri okrevanju po pandemiji covida-19 in povečanje njihove odpornosti, v najnovejšem poročilu ugotavlja Evropsko računsko sodišče.