Kaj je virus Zahodnega Nila?

Ljubljana, 2. septembra - Virus Zahodnega Nila povzroča vročico Zahodnega Nila, prenašalci virusa pa so komarji. Zelo redko se prenese med ljudmi preko transfuzije, tkiv ali darovanih organov. Odkrili so ga leta 1937 na severozahodu Ugande v provinci Zahodni Nil Po petih sezonah so danes v Sloveniji potrdili prve tri primere okužbe z virusom Zahodnega Nila.