Vlada in Biotech Hills krepita nadaljnji razvoj biotehnologije in farmacije

Bled, 2. septembra - Vlada je z iniciativo Biotech Hills podpisala pismo o nameri za skupno zavezanost pri razvoju ekosistema na področju biotehnologije in farmacije. Cilj teh prizadevanj je, da Slovenija postane najprivlačnejša destinacija v Evropi za raziskave in razvoj, proizvodnjo ter investicije v zagonska in mala podjetja na tem področju.