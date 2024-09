Smukači z zamudo le začeli južnoameriško avanturo

Santiago de Chile, 2. septembra - Slovenska alpska smučarska reprezentanca za hitri disciplini je v Čilu, kjer imajo odlične pogoje za trening. Novi trener Aleš Brezavšček in njegovi varovanci so začeli priprave z zamudo, ko so jim le dostavili opremo, ki je obstala na transportnih poteh. Oglasili so se neposredno z južne poloble, zadovoljni s potekom priprav na snegu.