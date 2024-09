Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (2. 9.)

Ljubljana, 2. septembra - Tuje tiskovne agencije so poročale o Blejskem strateškem forumu (BSF), na katerem so spregovorili tudi predsednica republike Nataša Pirc Musar, premier Robert Golob, predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen in zunanja ministrica Tanja Fajon. Med drugim so poročale tudi o okužbah z virusom Zahodnega Nila.