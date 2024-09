Konec tedna v Tivoliju zvezdniki košarkarske evrolige

Ljubljana, 4. septembra - Slovenska prestolnica bo v petek in soboto gostila nov košarkarski dogodek par excellence. Pred desetimi dnevi so se slovesa Gorana Dragića v dvorani Stožice udeležili številni nekdanji in zdajšnji najboljši košarkarji na svetu, konec tedna pa bo v kultni dvorani Tivoli na sporedu turnir s prvakom evrolige, Panathinaikosom.