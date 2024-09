Vreme: Zvečer možnost ploh in neviht, ponoči se bo zjasnilo

Ljubljana, 2. septembra - Zvečer bo sprva še nastalo nekaj ploh in neviht, ponoči se bo zjasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 18, ob morju do 20 stopinj Celzija, je zapisano na spletnih straneh Agencije RS za okolje.

V torek bo precej jasno, popoldne bodo predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije posamezne plohe ali nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 32 stopinj Celzija.

Opozorilo: na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja.

Obeti: v sredo in četrtek bo sončno. V sredo bo popoldne kakšna nevihta možna predvsem v hribovitem svetu zahodne Slovenije, v četrtek pa tudi drugod.

Vremenska slika: nad severovzhodno Evropo je območje visokega zračnega tlaka, ki sega do srednje Evrope. Nad naše kraje je od jugozahoda začel v višinah dotekati nekoliko bolj vlažen zrak, zato je ozračje postalo nekoliko bolj nestabilno.

Napoved za sosednje pokrajine: zvečer bo v krajih vzhodno od nas precej jasno in suho. Drugod bo več spremenljive oblačnosti, še bo nastalo nekaj ploh in neviht. Ponoči se bo povsod zjasnilo. V torek bo sončno in vroče. V sosednjih krajih Avstrije in severne Italije bo popoldne nastala kakšna nevihta.