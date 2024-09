Evropske borze neenotno, newyorške zaradi praznika zaprte

New York, 2. septembra - Indeksi na evropskih borzah danes nimajo enotne smeri, kar analitiki pripisujejo šibkim gospodarskim kazalcem iz Kitajske. Ti so zasenčili optimizem, ki so ga v preteklih dneh prinesli načrti ameriške centralna banke Federal Reserve o zniževanju obrestnih mer. V New Yorku so borze zaradi praznika dela danes zaprte.