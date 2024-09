Minister Poklukar na prvi šolski dan v Bohinju

Bohinj, 2. septembra - Minister za notranje zadeve Boštjan Poklukar in namestnik generalnega direktorja policije Igor Ciperle sta danes pozdravila prvošolce Osnovne šole dr. Janeza Mencingerja Bohinjska Bistrica in podružnične šole Srednja vas v Bohinju. V šoli je sicer lepo, je dejal minister, a ob tem starše in učitelje opozoril tudi na medvrstniško nasilje.